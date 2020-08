Bel prah na ministrstvu, pošiljka ni bila za Zdravka Počivalška (FOTO)

Ob 15.30 so ljublljanske policiste obvestili, da so v eni izmed državnih ustanov na območju centra Ljubljan prejeli sumljivo pošiljko iz katere se je ob odprtju vsula neznana snov (bel prah).



Na ministrstvu za gospodarstvo so prejeli sumljivo pošiljko, so nato za STA potrdili na ministrstvu. Pošiljka ni bila naslovljena na ministra Zdravka Počivalška, so pojasnili na ministrstvu.



Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci Inštituta za

mikrobiologijo in imunologijo bodo snov analizirali.



Tri osebe, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke, ostajajo do zaključka analize v karanteni.