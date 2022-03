Panika v Ljubljani: štiričlanska družina se je zastrupila z monoksidom

Uprava za zaščito poroča o pretresljivem dogodku v četrtek zvečer v slovenski prestolnici. Ob 20.11 se je v Tesarski ulici v Ljubljani v stanovanju v petem nadstropju večstanovanjskega bloka zaradi nepravilnega delovanja plinske peči zastrupila štiričlanska družina z ogljikovim monoksidom. Reševalci NMP so jih prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob prihodu gasilcev GB Ljubljana so bili stanovalci v oskrbi reševalcev. V stanovanju so skupaj z delavci Energetike preverili vsebnost ogljikovega monoksida in zaprli plin ter izklopili plinsko peč.