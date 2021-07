Panika v Ljubljani: črn oblak dima nad Snago (FOTO)

Gorijo kosovni odpadki

Gori nad deponijo odpadkov. FOTO: Bralka Andreja

Med odpadki naj ne bi bilo nevarnih snovi

V zgodnjem popoldnevu je zagorelo v Ljubljani, na območju odlagališča odpadkov Snage. Kot nam sporočajo bralci, se nad območjem vali velik črn oblak dima.V ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki na Cesti dveh cesarjev so danes nekaj pred 15. uro zagoreli kosovni odpadki. Gori na približno 500 kvadratnih metrih, pa so povedali v Gasilski brigadi Ljubljana. Vzrok požara in ocena škode še nista znana.Gasilska brigada Ljubljana sodeluje s štirimi gasilskimi vozili, šest pa je prostovoljnih gasilskih enot. Na kraju je tudi enota za podporo vodenju.Na PU Ljubljana prebivalcem v okolici deponije svetujejo, naj zaprejo okna in se ne zadržujejo v okolici požara.Po prvih podatkih so zagoreli mešani odpadki v obsegu okoli 10x40 metrov med njimi pa naj ne bi bilo nevarnih snovi. Požar je omejen in ni nevarnosti za okoliške objekte in hiše.Z ogledom kraja bodo policisti pričeli predvidoma jutri. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, pa je sporočiliz PU Ljubljana.