Panika v Kranju, zaradi strupenih in nevarnih plinov evakuirali stanovalce

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje se je zgodaj popoldne na Gorenjskem odvijala obsežnejša intervencija. Okoli 12.30 so v objektu na Delavski cesti v Kranju stanovalci zaznali vonj po plinu. Gasilci GARS Kranj so na kraju ugotovili prisotnost strupenih in nevarnih plinov, odklopili elektriko, evakuirali prisotne, zavarovali okolico in prezračili prostore.

V nadaljevanju pregleda objekta so v prisotnosti odgovorne osebe ugotovili vzrok, od kje prihaja plin, ter ga s tehnično pomočjo odpravili.