Panika v Kosezah: zagorelo je na terasi, stanovalci bežali iz bloka

Na ponedeljkovo jutro je stanovalce v večstanovanjskem objektu v Ulici bratov Učakar v Ljubljani preplašil požar. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je zagorela terasa v drugem nadstropju.

Gasilci GB Ljubljana so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bil lastnik, ki je poskušal gasiti ogenj. Pogasili so ogenj na terasi in odstranili nekaj opaža ter drugih delov prezračevalnega sistema, da so lahko pogasili tudi žarišča. Nato so še prezračili objekt.

Pred prihodom gasilcev se je iz objekta umaknila večina stanovalcev, dodatna evakuacija ni bila potrebna.

Reševalci so stanovalca pregledali, vendar nadaljnje oskrbe ni potreboval.