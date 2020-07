V četrtek okoli 18.45 so koprske policiste poklicali iz enega od gostinskih lokalov v Izoli in povedali, da nekdo hodi z nožem v roki po ulici, poroča PU Koper.



Policisti so hitro izsledili 41-letnega domačina. Nož so mu zasegli, mu odredili pridržanje in izdali plačilni nalog zaradi kršitev ZJRM čl. 7/1 in čl. 11/2.