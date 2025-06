Panika v Idriji, sredi najhujše vročine v avtomobilu ujet otrok (FOTO)

Minuli četrtek ob 14:24 so gasilci PGD Idrija priskočili na pomoč v Arkovi Ulici v Idriji, kjer je zaradi napake na sistemu zaklepanja v avtomobilu ostal ujet otrok.

Kot so gasilci PGD Idrija sporočili na družbenih omrežjih, se je intervencija srečno končala, saj so s tehničnim posegom odprli vrata in omogočili vstop v vozilo.