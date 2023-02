Panika v Celju: na območje tržnice in zaporov so poklicali bombne tehnike

Celjski policisti poročajo, da so zjutraj ob 5.30 uri bili obveščeni o nastavitvi sumljivega predmeta na Linhartovi ulici v Celju. Zaradi sumljivega predmeta so policisti zavarovali območje okoli celjske tržnice in celjskih zaporov.

Policisti so kraj zavarovali z zaščitim trakom policije in ljudi opozarjali, naj se na območju ne gibljejo. Na kraju so pri zavarovanju območja sodelovali gasilci iz GB Celje. Na kraj so prišli bombni tehniki specialne enote policije (GPU UPS SE), ki so sumljivi predmet pregledali in ugotovili, da ni nevaren za življenje in telo in da ne gre za eksplozivno sredstvo.

Ogled kraja so opravili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje, ki v sodelovanju s policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin o sumu storitve kaznivega dejanja Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost po 309. členu KZ. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.