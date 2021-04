Panika sredi mesta, prišlo je do eksplozije

Ob 11.30 je v Ulici Vinka Mohoriča v Idriji odjeknila eksplozija v stanovanjskem delu mesta, poroča uprava za zaščito in reševanje.Aktivirani so bili gasilci PGD Idrija, ki so nudili pomoč ekipi idrijske nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovane osebe.Vzrok eksplozije še ni znan.Kaj točno se je zgodilo, preverjamo na policiji.Več sledi ...