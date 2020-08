Danes ob 8.54 naj bi med Žusterno in semedelskim Mandračem izginila plavalka, poročajo na upravi za zaščito in reševanje.



Aktivirani so bili gasilci JZ GB Koper, URSP-Pristaniška kapitanija Koper in reševalec motorist.



K sreči so plavalko ob 9.09 našli na obali. Bila je nepoškodovana.