Panika na železniški postaji ob 3.04, iz vagona iztekala nevarna tekočina

Ob 3.04 je na Cesti maršala Tita na Jesenicah na železniški postaji iz vagona iztekala nevarna tekočina. Gasilci GARS Jesenice so po prihodu na železniško postajo od prometnika pridobili podatke o tekočini. Iztekal je metilakrilat UN 1919, ki je zelo vnetljiv in zdravju škodljiv.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje so gasilci zavarovali okolico cisterne v polmeru 100 metrov, požarno zavarovali okolico, preprečili iztekanje in preventivno pregledali cisterno za morebitne dodatne poškodbe. Delavci železnice so zaprli železniško postajo za ves promet, izklopili elektriko na tiru 6 in ozemljili električne vodnike. Posredovala tudi policija. Gasilci so ves čas merili prisotnosti eksplozivnih plinov, ko jih ni bilo več zaznati, pa so delavci železnice sprostili železniški promet.