Pri Kemisu večje število gasilcev, izbruhnil je požar (FOTO)

Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesreči z nevarnimi snovmi v industriji, ki naj bi se zgodila okoli 9. ure. Po naših neuradnih informacijah naj bi se iz Kemisa valila smrad in dim.



Aktivirani so bili gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Vrhnika, Verd in Sinja Gorica, prišla pa so tudi tri vozila iz ljubljanske gasilske brigade. Kot so nam pojasnili v PGD Vrhnika, je na stroju za drobljenje embalaže prišlo do vžiga. Požar so še pred prihodom gasilcev pogasili zaposleni, zato intervencija ni bila potrebna.