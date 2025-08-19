STRAŠNO

Panika na Soči: avtovlak zaradi napake kretničarja iztiril

Gre že za tretje iztirjenje vlaka v nekaj dneh. Tokrat je na železniški postaji Most na Soči nastala materialna škoda v višini več kot 100.000 evrov.
Fotografija: FOTO: SŽ
FOTO: SŽ

STA, N. Č.
19.08.2025 ob 15:01
19.08.2025 ob 15:01
STA, N. Č.
19.08.2025 ob 15:01
19.08.2025 ob 15:01

V bližini železniške postaje Most na Soči se je v ponedeljek popoldne zgodila železniška nesreča. Avtovlak je bil zaradi napake kretničarja preusmerjen na napačno progo, nastala je materialna škoda v višini več kot 100.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so bili o železniški nesreči pri železniški postaji Most na Soči obveščeni v ponedeljek ob 15.29. Lokomotiva s kompozicijo je vozila na relaciji iz smeri Mosta na Soči proti Novi Gorici, nesreča pa se je zgodila, ko je prišlo do napake pri spremembi kretnice, zaradi česar je bil vlak preusmerjen na napačno progo.

FOTO: SŽ
FOTO: SŽ

Slovenske železnice so ob tem objavile, da bo zaradi nujnega popravila vagonov po izrednem dogodku avtovlak na relaciji Bohinjska Bistrica-Most na Soči-Nova Gorica in obratno vozil z zmanjšano zmogljivostjo (dva vagona za prevoz avtomobilov in en vagon za prevoz potnikov in koles).

»Zaradi občasnega velikega povpraševanja po prevozu z avtovlakom in omejenega števila vagonov ter zmogljivosti proge žal zmeraj ne moremo sprejeti vseh vozil. Svetujemo, da se na termin odhoda avtovlaka zglasite čim prej, saj se mesta zapolnijo po vrstnem redu prihoda,« so še zapisali pri železnicah, kjer prosijo za razumevanje.

FOTO: SŽ
FOTO: SŽ

V zadnjih dneh sta se sicer zgodili že dve podobni nesreči

Zadnja minuli petek, ko je na železniški postaji v Črnotičah prišlo do iztirjenja lokomotive tovornega vlaka.

Na Slovenskih železnicah so glede te nesreče pojasnili, da so pri vlaku, težkem preko 2000 ton, ki je vozil z dvema lokomotivama spredaj in eno, ki je potiskala zadaj, iztirile prve tri osi prve lokomotive. Hitrost je bila na tem delu proge zaradi izvedene začasne sanacije po prvem iztirjenju omejena na 20 kilometrov na uro, kar je najverjetneje še pripomoglo k nastanku tega izrednega dogodka. Škode na progi je bilo za približno 40.000 evrov, progo so po sanaciji ponovno odprli v soboto.

Pet dni pred tem, 10. avgusta, se je med uvozom na postajo Borovnica ponoči iztirilo zadnjih šest vagonov tovornega vlaka Adria transport. Primorsko progo so zaprli in nato prejšnjo sredo po delni sanaciji ponovno odprli z omejitvami. Sanacija bo po pojasnilih Slovenskih železnic zahtevna in bo trajala do jeseni, škoda po nesreči, katere vzrok še ni znan, pa bo po njihovih ocenah presegla milijon evrov.

