Panika na slovenski obali: zaradi 20-letnika s pištolo na pomoč poklicali policiste

V torek ob 22.40 so policisti dobili prijavo, da je v Izoli pri ribiškem pomolu mlajši moški, ki ima pri sebi pištolo, poroča koprska policijska uprava.

Glede na podan opis so policisti izsledili 20-letnega Mariborčana, ki je imel pri sebi strašilno pištolo. To so mu zasegli in bo podan obdolžilni predlog.

Poleg tega so njemu in 17-letniku, ki je bil poleg njega, izdali plačilni nalog (oziroma mladoletniku sledi obdolžilni predlog), ker nista upoštevala zakonitega ukrepa uradne osebe, še poroča PU Koper.