Panika na Petkovškovem nabrežju: izpraznili lokale in evakuirali prebivalce

Zaradi osamljenega nahrbtnika, ki bi lahko bil tudi potencialno nevaren, je policija pozno ponoči evakuirala obiskovalce gostinskih vrtov in prebivalce okoliških hišna Petkovškovem nabrežju, piše Dnevnik.

Po pregledu specialistov in bombnih tehnikov se izkazalo, da nevarnosti ni bilo, zato so se gostje gostinskih vrtov in stanovalci lahko vrnili, še piše Dnevnik.

