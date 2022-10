Panika na območju Zagorja: polil jih je z bencinom in prižgal

V četrtek okoli 21. ure so policiste obvestili o požaru v objektu na območju Zagorja.

Na kraju so ugotovili, da je občan hotel zakuriti v peči na trdo gorivo, ker pa mu to ni uspelo, je drva polil z bencinom. Pri prižiganju ognja pa so zagoreli tudi bencinski hlapi, zato se je požar razširil še na druge predmete v prostoru.

Občan je požar pogasil sam, vendar je pri tem utrpel tudi lažje opekline po rokah, pišejo v poročilu PU Ljubljana.

Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo, drugi stanovalci v objektu niso bili poškodovani.

Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.