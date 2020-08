Danes ob 15. uri so bili policisti obveščeni o sumljivem predmetu, ki je bil puščen v eni izmed zgradb na območju Viča. Policisti so zgradbo in njeno okolico zavarovali in izpraznili, nato pa preverili okoliščine in vsebino torbe, ki je bila puščena na kraju. Ugotovljeno je bilo, da v torbi ni nevarnih predmetov.



Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin dogodka in bodo o vseh zbranih obvestilih obveščali pristojno državno tožilstvo, poročajo ljubljanski policisti.