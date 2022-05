Panika na klopcah pri trgovini: gomazele so te živali (FOTO)

Daljši in toplejši dnevi so že dobro prebudili številne živali, kar je mogoče razbrati iz objave prostovoljnega gasilskega društva Slovenj Gradec. Njihovi gasilci so bili v sredo okoli 20. ure obveščeni, da se v klopcah ob reki pri trgovini nahaja več kač.

Klopico so si rezervirale kače, a so jih gasilci kmalu vrnili v mirnejše okolje. FOTO: PGD Slovenj Gradec

Ko so gasilci prišli na kraj dogodka, so našli tri kače - najverjetneje dva navadna groža in smokuljo, ki so jih rešili. Nepoškodovane so prenesli v zanje primerno naravno in mirno okolje.

Vsekakor bodite previdni preden se usedete na klopco v naravi in brez strahu. V Sloveniji je sicer večina vrst kač nestrupenjač in je strah do neke mere upravičen, a poznavalci vsakokrat poudarjajo, da je pri nas človek precej nevarnejši za kače kot one zanj.