Panika na dolenjski avtocesti: pijan kot čep vozil v napačni smeri

V sredo okoli 19. ure so policisti OKC PU Novo mesto prejeli več obvestil voznikov, da na avtocesti v smeri proti Obrežju voznik vozi v napačni smeri. V izsleditev nevarnega voznika in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti drugih udeležencev v prometu so takoj napotili vse razpoložljive policijske patrulje.



Nevarnega voznika passata so policisti pri odcepu za Novo mesto izsledili, ga ustavljali, vendar znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo nadaljeval vožnjo. Pri avtocestnem postajališču Starine je nameraval obrniti, pri tem pa čelno trčil v varovalno ograjo in poskušal nadaljevati vožnjo, kar so mu preprečili.



Med postopkom so policisti ugotovili, da je 53-letni kršitelj pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola.



Na pristojno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

