Panika na avtocesti: neverjetno, kaj je počel eden izmed voznikov

V torek ob 17.30 so policiste obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki naj bi na avtocesti pri Trebnjem vijugal po vozišču, zaviral in speljeval ter ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, voznika izsledili in izločili iz prometa.

Med postopkom so možje v modrem ugotovili, da kršitelj kaže očitne znake alkoholiziranosti. Odredili so mu preizkus, ki je pokazal 0,46 miligrama alkohola. Ugotovili so tudi, da so na avtomobilu nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1.440 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za omenjene kršitve vozniku motornega vozila izreče tudi 16 kazenskih točk.