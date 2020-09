Panika na avtocesti: mrtvo pijan v napačno smer

V torek okoli 19. ure so bili mariborski policisti obveščeni, da po avtocesti A5 Maribor–Murska Sobota od Pernice proti Lenartu v napačni smeri vozi voznik rdeče kie stonic.



Policisti so ob pomoči upravljavca avtoceste zaprli predor Cenkova in ustavili promet v smeri Pernice. Ob 19.21 so pri uvozu Cerkvenjak ustavili 61-letnega voznika vozila, ki je med vožnjo v napačni smeri vsaj enkrat za las ušel trčenju z drugim vozilom.



Elektronski alkotest je pokazal, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 1,09 mg alkohola. Policisti so ga pridržali do streznitve in ga bodo zaradi suma nevarne vožnje v cestnem prometu kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.