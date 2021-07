Panika: mariborska družina švignila mimo kolone na meji s Hrvaško, vzrok pa tole

V torek ob 12.30 so policisti prejeli obvestilo, da za prehod meje prek mejnega prehoda Jelšane čaka družina z nosečo žensko, ki krvavi in zato potrebuje nujno zdravniško pomoč. Na mejnem prehodu je bila večja kolona, zato je bil hiter prehod otežen.



»Vodstvo Postaje mejne policije Jelšane je takoj vzpostavilo stik z vodstvom Postaje mejne policije Rupa. Dogovorili so se, da vozilu omogočijo prioritetni prehod državne meje. Osebni avto so pustili mimo kolone po stezi za avtobuse, poleg tega so jim prioritetno omogočili tudi prehod državne meje.«



Policisti PP Ilirska Bistrica so mariborsko družino pričakali na slovenski strani in jo pospremili do postojnske porodnišnice, kamor so prispeli ob 13.30. Nosečnica iz Maribora je bila predana zdravstvenemu osebju, so zapisali v poročilu PU Koper.

