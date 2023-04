Panično klicali na pomoč policijo, ko so videli, kaj se dogaja na avtocesti

V torek ob 21.41 so policisti prejeli več klicev o vožnji v nasprotno smer po avtocesti A3 od Fernetičev proti Sežani. Policisti so pred predorom Tabor ustavili 43-letnega Ukrajinca. Ugotovili so, da ni vozil pod vplivom alkohola ali mamil in da se je na cesti očitno izgubil. Zaradi prekrška je bila moškemu prepovedana nadaljnja vožnja, sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz Policijske uprave Koper.