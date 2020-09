Pakistanec ni znal pojasniti, kam gre

Nedavno so policisti na območju Cerknice ustavili osebno vozilo z nameščenimi nemškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 52-letni državljan Turčije. V avtu je imel pet tujcev – tri Pakistance, Afganistanca in Indijca –, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki z njimi še potekajo, Turka pa bodo odpeljali pred preiskovalnega sodnika, ki bo odločil o njegovi nadaljnji usodi.



Tudi na območju PU Novo mesto so imeli opravka z nezakonitimi migranti. V bližini Sadinje vasi so prijeli 23-letnega državljana

Pakistana, ki je imel italijansko osebno izkaznico, a ni znal točno pojasniti, kako se je peš znašel tam in kam gre. Zaradi suma, da je povezan s skupino, ki so jo prijeli dan prej, ko so morali z bodičastim trakom stinger prisilno ustaviti vozilo, s katerim so poskusili zbežati policistom, so ga pridržali. Zadevo preiskujejo kriminalisti.



V Črnomlju so prijeli državljana Afganistana, ki je v državo prišel skrit na tovornem delu prikolice tovornjaka. Policisti PU Novo mesto so prijeli še več tujcev, pretežno Afganistancev in Maročanov. Dva Afganistanca so na tovornem vozilu zalotili tudi na Gruškovju. V Ormožu so prijeli še državljana Mjanmara, ki je zaprosil za mednarodno zaščito.