Pahriji Rama, ki je bivala v Lovrencu na Pohorju, zaradi uboja preti 15 let zapora. Na zaslišanju pred kriminalisti se je branila, da je menda pokojni tisti večer želel prenočiti v sobi, ki ji jo je dal v najem. V prepiru se je nato zabliskal nož. V Lovrencu na Pohorju, kjer prebiva vsega 2000 duš, je še danes glavna tema pogovorov krvav zločin, ki je minuli torek zvečer pretresel kraj. V veliki stanovanjski hiši ob tamkajšnji cerkvi je življenje okoli 22. ure izgubil 53-letni Rihard Žvikart. Za zdaj so kriminalistični preiskovalci mariborske policije dognali, da je dovolj dokazov, da so kazn...