V ponedeljek okoli 12. ure so policiste obvestili o prometni nesreči na Savski cesti v Domžalah, v kateri je bil samoudeležen kolesar.



Ugotovili so, da je kolesar zapeljal s kolesom na pločnik in pri tem padel. Preizkus z alkotestom je pokazal 1,27 mg/l.



Kolesar se je lažje poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana.



Prejel bo plačilni nalog, poroča PU Ljubljana.