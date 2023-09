Padla z lestve, gasilci so jo oživljali

Danes, ob 15.30 uri, je v naselju Bratislavci, občina Dornava, občanka padla z lestve z višine okoli treh metrov in se hudo poškodovala.

Gasilci PGD Polenšak so jo oživljali do prihoda reševalcev NMP Ptuj, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila ter zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Helikopter slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP je poškodovanko prepeljal v UKC Maribor.