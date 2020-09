Ob 11.39 je v Preski nad Kostrevnico oseba padla v okoli tri metre globoko jamo in se poškodovala. Reševalci NMP Litija so jo na oskrbeli in prepeljali v ZD Litija. Zaradi hudih poškodb glave jo je helikopter SV z dežurno ekipo HNMP na krovu prepeljal iz ZD Litija v UKC Ljubljana.



Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj pristanka helikopterja in pomagali reševalcem pri transportu poškodovane osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.