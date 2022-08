Padla v suho strugo potoka in se huje poškodovala

V četrtek, 11. avgusta, ob 10.58 je bila policija obveščena, da je v Vrhpolju (občina Vipava) s tamkajšnjega mostička z višine približno dveh metrov v suho strugo potoka Bela padla in se poškodovala državljanka Nizozemske. Poleg policistov so posredovali gasilci GRC Ajdovščina in PGD Vipava ter reševalci NMP ZD Ajdovščina.

Kasneje so poškodovanko prevzeli člani dežurne ekipe HNMP in jo s helikopterjem SV prepeljali v ljubljanski klinični center. Policisti PP Ajdovščina so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici.