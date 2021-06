Padla v prazen bazen, aktivirali gasilce

Ob 16.08 je v Podnanosu, občina Vipava, občanka padla v prazen bazen in se pri tem poškodovala. Gasilci PGD Podnanos so nudili pomoč reševalcem NMP Ajdovščina pri dvigu občanke iz bazena.



Poškodovanko so reševalci prepeljali v šempetrsko bolnišnico.

