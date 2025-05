Padla sodba! Takšno kazen je dobil Tomaž za sostorilstvo pri umoru mame 4 otrok Sabine

Na ptujskem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Tomažu Arkliniču, ki mu obtožnica očita sostorilstvo pri umoru soproge Sabine marca lani. Arkliniču so dosodili 30 let zapora za sostorilstvo pri umoru soproge. V priporu bo ostal do pravnomočnosti sodbe.

Petčlanski sodni senat je ugotovil, da je Arklinič skupaj s soobtoženo Aleksandro Škamlec skoval in izpeljal načrt za umor svoje soproge, matere štirih otrok, od katerih so trije njegovi.

Razplet sodbe je spremljala tudi sestra pokojne Sabine, ki je izrazila zadovoljstvo z odločitvijo sodišča. Dodala je, da so otroci dobro, ne želijo pa videti očeta.

»Obtoženi ni zgolj podal navodil, temveč je soobtoženko tudi motiviral za izvršitev dejanja,« je zapisalo sodišče. Pri tem je poudarilo, da sta kaznivo dejanje izvrševala skupaj, z izjemno mero odločnosti in prizadevanja, s ciljem, ki je bil odvzem življenja Sabini. Olajševalnih okoliščin niso ugotovili, kar je vplivalo na izrek najstrožje kazni.

Zagovornica že napovedala pritožbo

Arkliničeva zagovornica Milena Prelog je medtem napovedala pritožbo. Meni, da primer ni enoznačen. »Dokazni postopek je razkril tudi pravno pomembna dejstva, ki gredo v korist obtoženega. Smrtna žrtev ne more zasenčiti temeljnega pravnega načela 'in dubio pro reo' - v dvomu v korist obtoženega. Poudarjam, da ta dvom ni bil zadostno upoštevan, zato bomo sodbo najverjetneje izpodbijali,« je dejala.

Zločin se je zgodil v okolici Kidričevega

Do zločina je prišlo 22. marca lani, truplo umorjene ženske pa je dva tedna pozneje v travi v bližini Kidričevega našla naključna sprehajalka. Takrat je postalo jasno, da ženska ni odšla neznano kam, kot je 23. marca policiji prijavil njen mož.

Sostorilka Aleksandro Škamlec, ki je bila za omenjeni umor po priznanju že pravnomočno obsojena na 28 let zapora je zatrdila, je Arklinič vedel, zakaj je ženo pripeljal na kraj umora, in je ni poskušal ustaviti.