Padla z voza in se hudo poškodovala

Ob 15.22 je v naselju Žirovski Vrh Sv. Urbana, občina Gorenja vas - Poljane, oseba padla z voza in se težje poškodovala.



Gasilci PGD Gorenja vas, reševalci GRS Škofja Loka in reševalci iz Škofje Loke so jo oskrbeli ter jo prenesli do kraja, kjer jo je prevzela dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika.



Vojaški helikopter jo je prepeljal na zdravljenje v UKC Ljubljana, piše uprava za zaščito in reševanje.

