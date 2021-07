Padel z lestve, odpeljal ga je helikopter

Ob 17.30 je na Gojški planini v občini Kamnik občan padel z lestve.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika so poškodovanca na kraju oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem.



V UKC Ljubljana je poškodovanca z vojaškim helikopterjem prepeljala posadka z dežurno ekipo HNMP Brnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.

