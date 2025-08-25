Padel z lestve med obiranjem sadja, odpeljal ga je helikopter
Tržiški policisti so bili včeraj nekaj čez 16. uro obveščeni o padcu 74-letnega moškega z lestve, med obiranjem sadja z drevesa.
»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bil hudo telesno poškodovan. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje. V nadaljevanju je bil s kraja v UBKC Ljubljana odpeljan s helikopterjem Slovenske vojske. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali,« sporočajo s PU Kranj.
Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 129 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 51, od tega dva o padcu osebe, eden o nesreči v gorah in dva o povoženi divjadi.
