Padel z lestve med obiranjem sadja, odpeljal ga je helikopter

Tržiški policisti so bili včeraj nekaj čez 16. uro obveščeni o padcu 74-letnega moškega z lestve, med obiranjem sadja z drevesa.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bil hudo telesno poškodovan. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje. V nadaljevanju je bil s kraja v UBKC Ljubljana odpeljan s helikopterjem Slovenske vojske. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali,« sporočajo s PU Kranj.