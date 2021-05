Padel z gradbenega odra in se hudo poškodoval

Brežiške policiste so v ponedeljek okoli 9.30 obvestili o nesreči pri delu v Artičah.



Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 37-letni moški opravljal slikopleskarska dela v objektu. Ko se je nahajal na gradbenem odru, je padel na tla z višine okoli treh metrov in se hudo poškodoval.



Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Policisti so o nesreči seznanili pristojnega inšpektorja za delo, okoliščine pa še preiskujejo, poroča PU Novo mesto.



