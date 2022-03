Padel s stroja in se skotalil 30 metrov po strmini

Na Pernicah v občini Muta je občan pri delu padel z delovnega stroja in se skotalil trideset metrov po strmem pobočju.

Posredovali so gasilci PGD Muta, ki so ga ob pomoči nosil in delovnega stroja prepeljali do ceste, kjer so ga prenesli v reševalno vozilo.

Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so poškodovanega odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.