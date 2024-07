Padel s sedmih metrov in umrl v bolnišnici

Policisti PU Novo mesto poročajo o tragični nesreči, ki se je zgodila v kraju Cikava. O nesreči pri delu so bili obveščeni v torek nekaj po 12. uri in ob ogledu ugotovili, da je 62-letni moški na strehi stanovanjske hiše odstranjeval kritino, pri tem mu je spodrsnilo in je padel z višine približno sedmih metrov.

Poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, a je tam zaradi hudih poškodb umrl. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.