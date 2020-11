Včeraj ob 10.30 je oseba padla s Hudičevega mostu v Zatolminu, občina Tolmin, v strugo reke Tolminke.



Gasilci iz PGD Tolmin in člani GRS Tolmin so ga našli utopljenega približno 100 metrov niže v strugi reke.



Prenesli so ga do ceste, kjer so ga prevzele pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.