Padel s čolna, našli so ga na pešpoti med Fieso in Piranom

V soboto ob 22.52 uri je ReCO Koper obvestil OKC PU Koper, da je bil na pešpoti med Fieso in Piranom najden moški, ki naj bi bil podhlajen.

Po trenutno zbranih obvestilih naj bi 47-letni moški doma iz Pirana padel s čolna in priplaval do obale. Čoln so policisti Pomorske policijske postaje odvlekli na obalo v Piran, moški pa je bil odpeljan v bolnico Izola, kjer je bilo ugotovljeno, da ni bil poškodovan in je bil čez noč zadržan na opazovanju.

Vse okoliščine dogodka policisti še ugotavljajo, sporočajo s PU Koper.