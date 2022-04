Deček padel in si zlomil zobe, iztožil 10 tisočakov

Julija pred devetimi leti je deček, takrat star 15 let, na otroškem oddelku kirurškega oddelka bolnišnice okoli poldruge ure zjutraj padel ter si zlomil štiri sprednje zobe, dobil je tudi hematom na bradi. Zdravljenje je trajalo več kot štiri leta, vse do 22. decembra 2017. Zaradi dogodka je s tožbo zahteval skupaj 15.000 evrov odškodnine, iztožil pa 10.500 evrov.

Zlomil si je štiri sprednje zobe, dobil je tudi hematom na bradi. FOTO: Blaž Samec

Sodišče prve stopnje je toženi zavarovalnici naložilo, da mu plača 8500 evrov z zamudnimi obrestmi, v presežku do zahtevanih 15.000 evrov pa je zahtevek zavrnilo in toženki naložilo, da mladeniču povrne 3210 evrov stroškov postopka. S pritožbo je zahteval višjo odškodnino, češ da je njegovo zdravljenje trajalo več kot štiri leta, kakšne telesne bolečine je utrpel in nevšečnosti med zdravljenjem, pa sodišče pri tej postavki sploh ni upoštevalo oziroma jih ni ustrezno ovrednotilo. Predlagal je, da višje sodišče prisojeno odškodnino zviša za 3000 evrov ter ustrezno spremeni tudi odločitev o stroških postopka oziroma da sodbo v zavrnilnem delu razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Višje sodišče je prvotno prisojeno odškodnino 8500 evrov zvišalo za dva tisočaka.

Višje sodišče je sklenilo, da je odškodnina za strah na zgornji meji podobnih primerov, zato je pritožba v tem delu neutemeljena. Je pa utemeljena v delu, ki se nanaša na prisojeno odškodnino zaradi telesnih bolečin in nevšečnosti med zdravljenjem. Prisojeno odškodnino je zato v tem delu zvišalo za 2000 evrov, to je na 7000 evrov, in sodbo spremenilo tako, da je v skupni znesek odškodnine z 8500 evrov zvišalo na 10.500 evrov, v presežku do zahtevanih 15.000 evrov pa je tožnikovo pritožbo zavrnilo. Glede na to, da je višje sodišče odškodnino zvišalo, je ugodilo pritožbi tudi glede uspeha v pravdi. Razlika v višini 3549 gre tako v tožnikovo korist; tožena zavarovalnica mu je morala povrniti tudi 306 evrov pritožbenih stroškov.