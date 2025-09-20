Padec na skakalnici je Bojanu rešil življenje (FOTO)

Pred slabimi sto petimi leti so v Bohinju, ki je bil takrat najbolj razvito zimskošportno središče daleč naokoli in je veljal za jugoslovanski Davos, priredili prvo državno prvenstvo Kraljevine Jugoslavije v zimskih športih – Bohinjske zimske igre. Pokrovitelj dogodka, na katerem so se pomerili takratni najboljši smučarski skakalci, tekači, drsalci in sankači, je bil sam kralj Aleksander.

Na zimskih igrah je takrat padel prvi državni rekord v smučarskih skokih. Na stari Žižkovi skakalnici na travniku Pr' treh hruškah pod smučiščem Kobla ga je postavil Joža Pogačar, član Smučarskega kluba Ilirija iz Ljubljane. Po poročanju takratnega časopisa Šport je »senior Pogačar v skoku raz umetno skakalnico, v brezhibni pokončni drži, dosegel rekordni skok 9 metrov«. Ta skok je obveljal kot rojstvo slovenskega nordijskega smučarskega športa.

Prijatelji so ga presenetili z veličastnim sprejemom. FOTO: Tina Horvat

Z veteranskih tekem ima že veliko medalj. FOTO: Tina Horvat

Tudi veterani so velesila

Dobro stoletje pozneje, konec prejšnjega tedna, se je v Nomenj v Bohinju s Poljske zmagoslavno vrnil Bojan Česen – z zlato kolajno veteranskega svetovnega prvaka v smučarskih skokih. Nekdanjemu članu jugoslovanske reprezentance iz Kranja, kjer je tudi začel svojo tekmovalno pot v smučarskoskakalnem klubu Triglav Kranj, se je pri starosti 60 let uresničila velika življenjska želja in z 42,5 in 38 m dolgima skokoma je postal veteranski svetovni prvak v Szczyrku na Poljskem.

Na tekmovanjih International Masters Competition, namenjenih nekdanjim smučarskim skakalcem, da lahko ostanejo v svojem športu po koncu tekmovalne kariere, je osvojil že več medalj, a nikoli zlate.

Pripravlja muzej smučarskih skokov. FOTO: Tina Horvat

S prijatelji in družino, ko je skočil svoj osebni rekord 127,5 m. FOTO: osebni arhiv

Rekord v stari opremi Bojan Česen je edini, ki mu je natanko sto let po Bohinjskih zimskih igrah uspelo v Bohinjski Bistrici doskočiti toliko, kot je leta 1921 uspelo Jožu Pogačarju. Bohinjci so namreč leta 2021 v spomin na prvo uradno smučarskoskakalno tekmo postavili repliko Žižkove skakalnice, čeznjo pa so se poleg Česna pognali še Iztok Melin, Krištof Gašpirc, Bojan Ježovnik in domačin Alojz Budkovič, vsi v stari in originalni športni opremi. A medtem ko so štirje doskočili od dveh do pet metrov, je Česnu uspelo rekordnih devet.

Prvenstvo se je odvijalo na skakalnici v Szczyrku na Poljskem. FOTO: osebni arhiv

»Imam kar precej medalj, a zlata se mi je vedno izmuznila, zato sem toliko bolj ponosen nanjo. Malo pred svojim 50. letom sem že rekel, da grem zadnjič, pa me je ​Peter Slatnar, ki je kot sponzor in kot skakalec postal ključen del našega veteranskega športa, prepričal, naj še ne odneham.

Zdaj vidim, da se mi je splačalo vztrajati! Sicer pa slovenski skakalci tudi med veterani veljamo za velesilo,« nam je povedal, ko smo ga obiskali na Nomenju, kjer so bili pred hišo še vedno transparenti, zastave in druga znamenja veličastnega sprejema, s katerim so ga ob prihodu domov lepo presenetili sosedje in prijatelji.

Pri poškodbi odkrili raka

Za IMC-tekme ga je navdušil pokojni legendarni smučarski skakalec Bogdan Norčič in leta 2005 se je Bojan skupaj z Iztokom Melinom, Krištofom Gašpircem in Janezom Kešarjem prvič udeležil svetovnega prvenstva v nemškem Reit im Winklu. »Na tako tekmo seveda moraš zelo dobro telesno in psihično pripravljen, zelo pomembno je tudi, da si zdrav. Poleg tega gre za ljubiteljsko dejavnost v prostem času in na lastne stroške.

V spomin na rojstvo skakalnega športa v Bohinju leta 2021: (z leve) Bojan Česen, svetovni rekorder Jože Šlibar, Alojz Budkovič, Iztok Melin in Krištof Gašpirc FOTO: Boštjan Fon

Bojan Česen je leta 2021 edini doskočil na devet metrov. FOTO: Boštjan Fon

60 let ima veteran smučarskih skokov.

Bojan Česen (levo) s svojimi varovanci SK POK Predmeja in s skakalcem Evgenijem Marusijakom (zadaj) iz Ukrajine FOTO: osebni arhiv

A skoke imam rad, že od svojih začetkov sem s srcem in dušo v tem športu. Ne nazadnje mi je prav skakanje rešilo življenje, zaradi poškodb pri padcu sem moral v bolnišnico in tam so mi še pravočasno odkrili rakavo obolenje v dovolj zgodnji fazi, da sem ga pozdravil,« pripoveduje in doda, da bo vztrajal, dokler mu bo dopuščalo zdravje, če ne, pa bo hodil samo navijat za prijatelje. Drugo leto bo zagotovo še tekmoval, saj pravi, da se spodobi, da gre svetovni prvak branit svojo kolajno.

Pripravlja muzej o smučarskih skokih

V svojem prostem času veliko trenira v Planici, Kranju, Velenju in Žireh, poleg tega je tudi trener mladih skakalcev kluba SK Pok Predmeja. Poleg treningov veliko truda vloži v pripravo muzeja, v katerem bosta predstavljeni oprema in zgodovina z uspehi naših smučarskih skakalcev od leta 1932 pa do danes.

»Muzej bo v Kranju, od koder sem doma in ki je dejansko zibelka smučarskih skakalcev. Imam smuči in kombinezone od vseh Prevčevih, pa tudi številne druge predmete sem zbral. Želim si, da ne bi utonili v pozabo,« je povedal novopečeni svetovni prvak. Poletov na letalnicah nikoli ni izvajal, njegov osebni rekord je 127,5 metra na stari Bloudkovi skakalnici v Planici.

Bojan izhaja iz zelo športne družine. Njegov oče je bil svetovni prvak v kegljanju, v sorodu je tudi z vrhunskim alpinistom Tomom Česnom. Poleg zdravja si želi tudi, da bi imela Smučarska zveza Slovenije (SZS) več posluha za skakalce veterane. »Mi smo velesila med veterani, zastopamo barve Slovenije, ponosni smo na to, zato bi pričakovali od SZS, da nam vsaj malo pomaga pri tem, če ne s finančnimi sredstvi, pa vsaj z opremo. Spodobilo bi se, da na tekme pridemo v enotni opremi, tako kot druge reprezentance,« je sklenil.