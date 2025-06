Padec motorista in trčenje avtomobila, na kraju gasilci, policisti in reševalci (FOTO)

Minuli petek ob 14. uri so gasilci PGD Idrija dobili poziv o padcu motorista na cesti Godovič - Črni Vrh. Kot so gasilci sporočili na facebooku, so ob prihodu zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ekipi NMP, sanirali razlite motorne tekočine ter vozilo odstranili s cestišča.

Prav tako so v istem dnevu posredovali še ob 23.44, ko je na cesti Idrija - Godovič prišlo do trčenja osebnega vozila. »Kraj nesreče smo požarno in naletno zavarovali, odklopili akumulator ter razlite motorne tekočine ustrezno nevtralizirali,« so še sporočili s PGD Idrija.