Padec bale je bil zanj usoden

Tragična delovna nesreča se je minuli teden, v petek, zgodila na območju Mežice. Kot so sporočili s PU Celje, so bili ob 21.25 obveščeni, da se je v kraju Plat na območju Mežice zgodila nesreča pri delu, v kateri je ena oseba umrla. »Policisti so na kraju dogodka z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko je 51-letni moški pomagal 59-letnemu moškemu pri odvozu silažnih bal s kmetijskim traktorjem,« je pojasnil Marjan Strašek, vodja oddelka za operativo.

Reševalci so prihiteli z Raven na Koroškem, a nesrečniku niso mogli pomagati. FOTO: Mateja Kotnik

Na dvorišču kmetije je po njegovih besedah 51-letni moški začel odstranjevati zategovalne pasove na priklopniku traktorja, s katerim so bile zavarovane bale. Ko je odstranil vse pasove, je s priklopnika nanj padla bala. Kljub hitremu posredovanju reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem in gasilcev PGD Mežica je na kraju dogodka umrl, je poročal republiški center za obveščanje. Ogleda kraja nesreče sta se udeležila državni tožilec in preiskovalni sodnik. »Tuja krivda je izključena, policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo,« je še pojasnil Strašek.

S PU Celje so poročali še o eni delovni nesreči, ki se je zgodila istega dne. »Nekaj po 8. uri smo bili obveščeni o nesreči v Rudniku Velenje, kjer se je lažje telesno poškodoval delavec. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je delavec poškodoval pri sestopanju med tekočim trakom. Odpeljali so ga v SB Celje in je lažje ranjen. Tuja krivda je izključena, o dogodku bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo,« je pojasnil Strašek.

Včeraj ob 9.16 se je delovna nesreča zgodila v Sinji Gorici v občini Vrhnika, kjer je delovni stroj delavcu v podjetju Patan, d.o.o., poškodoval roko, je poročal republiški center za obveščanje. Reševalci NMP Ljubljana so ga na kraju dogodka oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.