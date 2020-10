Padalec strmoglavil

V sredo ob 17.42 so policiste obvestili, da je na pobočju Čuklje, ki je 1.766 metrov visok vrh nad Bovcem, pod goro Rombon, strmoglavil jadralni padalec in se poškodoval.



Policisti PP Bovec so ugotovili, da je 29-letni jadralni padalec vzletel z vzletišča Planja nad Bovcem, kasneje pa zasilno pristal na jugovzhodnem pobočju Čuklje. Pri tem si je 29-letnik poškodoval nogo.



Na kraju so posredovali reševalci GRS Bovec, ki so padalca oskrbeli in ga prenesli v dolino, tam pa so ga nato prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin.



Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, poroča PU Nova Gorica.