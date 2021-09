Padalec je treščil v ograjo

Šestdesetletnika so odpeljali v celjsko bolnišnico. FOTO: Voranc Vogel

Kriv je bil vozel

V nedeljo sta se zgodili dve hudi nesreči padalcev. Okoli 12.30 je 44-letni učenec padalstva, pod mentorstvom glavnega učitelja in vodje skakanja, kot zadnji skočil iz športnega letala. »Učenec se je predolgo zadrževal v 'coni zadrževanja', zaradi česar je v manever pristajanja prišel napačno in mu je namesto 180-stopinjskega obrata uspelo narediti samo 90-stopinjskega, nato pa je trčil v ograjo, ki športno letališče v Skokah ločuje od civilnega,« je pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor. V nesreči se je 44-letnik poškodoval, zaradi česar je sam poiskal zdravniško pomoč v UKC Maribor.»Tam so njegove poškodbe opredelili kot hude,« je pojasnil Šadl in dodal, da so policisti o dogodku obvestili preiskovalca letalskih nesreč in incidentov ter opravili ogled. Pristojnemu tožilstvu bodo podali poročilo, saj so tujo krivdo izključili.Nekaj pred 11. uro so bili tudi na PU Celje obveščeni o nesreči z jadralnim padalom, v kateri se je hudo poškodoval moški. Kot je pojasnila, tiskovna predstavnica PU Celje, se je 60-letniku pri vzletu z vzletišča v Dobrovljah naredil vozel med dvema vrvicama padala, zaradi česar je hitreje izgubljal višino in je moral predčasno zasilno pristati v bližini hiše v Podvrhu.»Pri pristajanju se mu je padalo obrnilo in je padel z višine dobrih štirih metrov na travnato površino. Poškodovanega jadralnega padalca so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Preiskava dogodka še poteka. Po prvih ugotovitvah naj bi bila tuja krivda izključena,« je pojasnila.