Padalca (27) zajel veter, zgrmel je na tla

Nemški državljan je v nedeljo v lastni režiji vzletel s padalom na vzletišču za jadralne padalce na Kobali na Tolminskem, ko je njegovo padalo zajel bočni veter, zaradi česar je z višine približno treh metrov padel na tla. Pri tem se je 27-letnik predvidoma huje poškodoval, reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, so sporočili s PU Nova Gorica.

Sporočili so še, da so poškodovanemu padalcu na kraju nujno medicinsko pomoč nudili reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin ter ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Pomoč na kraju so mu nudili tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin.

Policija je glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključila. O dogodku so sicer obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov, pisno bodo seznanili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.