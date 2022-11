Padajoča skala ji je poškodovala roko

Ob 12.02 je na zahodnem grebenu Planjave v občini Kamnik padajoča skala poškodovala roko plezalke, ki zaradi poškodbe ni mogla nadaljevati poti in uporabljati vrvne tehnike. Aktivirani so bili reševalci GRS Kamnik in helikopter SV z reševalno ekipo na krovu. Poškodovanko so odpeljal v UKC Ljubljana, njenega soplezalca pa v dolino.