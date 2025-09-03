GROZIL ZAPOSLENIM

Pacient podivjal v izolskem zdravstvenem domu, posredovala policija

Zaposlenim je začel groziti, zato so posredovali policisti in mu izdali plačilni nalog.
Fotografija: Simbolična fotografija FOTO: Črt Piksi
Simbolična fotografija FOTO: Črt Piksi

Policisti PU Koper so imeli v sredo polne roke dela. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 5 intervencij na javnem kraju. Enega kršitelja, ki je kljub opozorilu nadaljeval s prekrškom, so pridržali. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 4 tatvine, 3 vlome, 2 ponarejanji denarja.

V izolski zdravstveni dom je prišel 42-letnik, ki se z ugotovitvami zdravnice ni strinjal. Zaposlenim je začel groziti, zato so posredovali policisti in mu izdali plačilni nalog.

Nekaj ur pozneje je v Kopru pri tržnici 38-letnik skušal ukrasti izdelke iz prodajalne. Ko so ga pri dejanju zalotili, je hotel pobegniti, a so zaposleni zaprli vrata. Moški jih je na silo odprl in kričal, nato pa ga je dočakala policija – tudi njemu so napisali plačilni nalog.

