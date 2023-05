Oživljanje otroka: iz Term Čatež razkrili, kaj se je zgodilo na bazenu

Minulo nedeljo se je v enem od pokritih bazenov v Termah Čatež zgodila nesreča, so začeli odgovor na naša vprašanja iz omenjenih term.

Nadaljujejo takole: »Otrok je med igro ob bazenu skočil v vodo in se začel utapljati. Ko so reševalci iz vode zaznali nastalo situacijo, so otroku nemudoma nudili prvo pomoč in ga začeli oživljati. Po prihodu urgentne medicinske pomoči ga je reševalcem uspelo stabilizirati ter so ga nato z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljano.« Tam tudi ostaja na zdravljenju.

