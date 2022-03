Oživljali so ga, a žal niso bili uspešni

V petek ob 9.49 se je v Zgornji Orlici v občini Ribnica na Pohorju pri spravilu lesa poškodoval delavec, poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Ribnica na Pohorju, ki so oživljali poškodovanca do prihoda zdravnika in reševalcev ZRCK Ravne na Koroškem.

Oživljanje ni bilo uspešno.